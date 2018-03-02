Косачев: США подталкивают Киев к военному решению конфликта в Донбассе 

Поставки летального оружия из США могут привести к активизации Киевом военных действий в Донбассе, заявил "Интерфаксу" глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Украина пытается отложить в сторону Минские соглашения и форсировать военное решение конфликта, для чего и нужны дополнительные вооружения, а также вся эта ведущаяся уже не первый год демагогия про внешнюю агрессию", — заявил он, комментируя решение США о поставках на Украину летального оружия. Косачев считает, что это «новость с большим знаком „минус“, прежде всего, с точки зрения перспективы развития внутриукраинского конфликта».
Ранее в пятницу Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона сообщило, что госдепартамент США дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 47 миллионов долларов. Агентство направило проект сделки для утверждения в Конгресс.
Председатель украинского парламента Андрей Парубий в ходе международной конференции по вопросам региональной безопасности в Кишиневе, организованной парламентами Молдавии, Грузии и Украины, поблагодарил власти США за это решение и заявил, что усиление армии необходимо Киеву для того, чтобы противостоять агрессии и новым вызовам безопасности".