Ещё
Косачев: США подталкивают Киев к военному решению конфликта в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев: США подталкивают Киев к военному решению конфликта в Донбассе 

Российская Газета 2 марта 2018
Поставки летального оружия из США могут привести к активизации Киевом военных действий в Донбассе, заявил "Интерфаксу" глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Украина пытается отложить в сторону Минские соглашения и форсировать военное решение конфликта, для чего и нужны дополнительные вооружения, а также вся эта ведущаяся уже не первый год демагогия про внешнюю агрессию", — заявил он, комментируя решение США о поставках на Украину летального оружия. Косачев считает, что это «новость с большим знаком „минус“, прежде всего, с точки зрения перспективы развития внутриукраинского конфликта».
Ранее в пятницу Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона сообщило, что госдепартамент США дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 47 миллионов долларов. Агентство направило проект сделки для утверждения в Конгресс.
Председатель украинского парламента Андрей Парубий в ходе международной конференции по вопросам региональной безопасности в Кишиневе, организованной парламентами Молдавии, Грузии и Украины, поблагодарил власти США за это решение и заявил, что усиление армии необходимо Киеву для того, чтобы противостоять агрессии и новым вызовам безопасности".
Российская Газета: последние новости
Американец проведет 25 лет в тюрьме за попытку купить ракеты Ирану Пушков прокомментировал угрозы в адрес Сирии постпреда США в ООН Израильские военные застрелили палестинца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям107
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Поклонская «подложила свинью» Собчак
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение