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Трамп пожаловался на состояние сталелитейной промышленности страны
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Трамп пожаловался на состояние сталелитейной промышленности страны 

РИА Новости 2 марта 2018
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная промышленность страны находится в плохом состоянии.
"Мы должны защищать нашу страну и наших работников. Наша сталелитейная промышленность в плачевном состоянии. Если у вас нет стали, у вас нет страны!" — написал Трамп в Twitter.
В четверг президент США сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.
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