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Небензя заверил СБ ООН, что церемониться с террористами в Сирии не будут
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Небензя заверил СБ ООН, что церемониться с террористами в Сирии не будут 

РИА Новости 28 февраля 2018
ООН, 28 фев — РИА Новости. Террористы остаются законной мишенью военных операций в Сирии, и никто с ними не будет церемониться, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Надо понимать, что террористы остаются законной мишенью военных операций, и церемониться с ними не будут", — сказал постпред РФ на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.
СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, введена ежедневная гуманитарная пауза. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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