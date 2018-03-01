Армяне хотят защищаться от Азербайджана на деньги США

БАКУ , 1 мар — Sputnik . Комиссия «Ай Дата» США попросила у комитета Сената США по внешним ассигнованиям выделить Армении и оккупированному Нагорному Карабаху 70 миллионов долларов в 2019 году, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на организацию.

Об этом говорится в сообщении комитета. Авторы петиции отмечают, что финансовая помощь нужна Карабаху для того, чтобы очистить оккупированные территории от мин. Также деньги нужны армянской стороне для оснащения передовых позиций специальными радарами, позволяющими отслеживать действия азербайджанской стороны.

Комиссия «Ай Дата» США, в частности, предлагает выделить шесть миллионов на разминирование территорий оккупированного Карабаха и помощь инвалидам, ставшим таковыми в результате взрыва мин, четыре миллиона долларов на оснащение передовой линии современными приборами, 30 миллионов — Армении в качестве экономической помощи, 10 миллионов в качестве военной помощи и 20 миллионов — с целью помочь беженцам из стран Ближнего Востока.

Эскалация карабахского конфликта

В период со 2 по 5 апреля 2016 года произошла самая крупная эскалация карабахского конфликта, с момента заключения перемирия. Ереван сообщил о наступательных действиях азербайджанской стороны, при этом в Баку заявили об обстрелах со стороны ВС Армении. Согласно официальным данным, обе стороны конфликта понесли потери, в том числе среди мирных жителей.

На встрече было достигнуто соглашение о неукоснительном выполнении соглашений о перемирии (1994 года) и укреплении режима прекращения огня (1995 года). Стороны согласились, что необходим мониторинг возникающих инцидентов и внедрение механизма их расследования в рамках полномочий команды постоянного представителя ОБСЕ.