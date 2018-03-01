В ЕК рассказали, сколько миллиардов помощи Евросоюза упустила Украина

"Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине. За последние годы Украина не смогла получить 5 миллиардов, которые готовы были предоставить ей западные доноры", — цитирует Матернову «Европейская правда».

Представитель Еврокомиссии не назвала валюту, однако речь, по всей видимости, идет о миллиардах евро, отмечает издание.

Грузией. Матернова добавила, что такие проблемы типичны для сотрудничества с Сомали и с другими африканскими странами, а также Молдавией

В 2015 году Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. В декабре прошлого года Еврокомиссия отказала Киеву в выплате последнего транша кредита из-за несоблюдения ряда условий.