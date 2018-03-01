Спикер Рады призвал к консультациям по закону о государственном языке

Днем ранее Конституционный суд (КС) страны отменил закон о статусе русского языка, признав его неконституционным. С этого дня закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, считается утратившим силу. В судебной инстанции это решение объяснили нарушениями процедуры рассмотрения и принятия документа.

Парубий назвал решение КС справедливым, поскольку закон, по его мнению, провоцировал раскол Украины

«Основным законом, который определяет основы государственной языковой политики на Украине, была и есть конституция, а статья 10-я однозначно говорит, что государственным языком на Украине является украинский язык, — заявил Парубий. — Решение КС открывает нам возможность рассмотреть и принять новый закон о языке, и я прошу политические фракции провести консультации по тем законам, которые есть в парламенте, чтобы мы могли обсудить и выйти на позитивное решение».

Закон об основах государственной языковой политики на Украине приняли в 2012 году. Он предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота в 2014 году Рада признала закон утратившим силу, что привело к волнениям на юге и юго-востоке страны. Исполнявший обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать решение парламента.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, предусматривающих расширение сфер применения украинского языка в стране. Документы пока не выносили для голосования в зал, поскольку они являются спорными.