«Разгром будет просто колоссальный»

Аналитик: украинскую армию в Донбассе ждет «колоссальный разгром»

Минобороны США заявило, что считает преждевременным сообщение президента Украины о поставках американского оружия в ближайшее время. Аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik объяснил, почему Петр Порошенко поторопился со своим заявлением.

"По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона. Министерство обороны США считает преждевременным заявление президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели.

Петр Порошенко в среду заявил на пресс-конференции, что первая партия оборонительного оружия из США поступит на Украину уже через несколько недель. По его утверждению, в этом году ожидается целый ряд поставок.

Разрешение на поставки оружия на Украину Белый дом выдал в конце 2017 года. В частности, речь может идти о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках. Ранее в Киеве уже неоднократно анонсировали скорые поставки американского оружия.

Россия выступает против таких действий, опасаясь, что они спровоцируют обострение конфликта в Донбассе.

"Президент Украины этим заявлением хочет поднять свой рейтинг в глазах населения, показав себя политиком, который может уговорить Вашингтон на какие-то уступки в отношении Украины. Во-вторых, он хочет показать националистическим силам на самой Украине, что он ведет страну тем курсом, которым требуют вести страну националисты. С практической же точки зрения ожидаемые поставки оружия вряд ли принесут какую-то пользу Украине — в этой стране, как известно, и так оружия более чем достаточно. И поставки вооружений из США — это просто символический акт поддержки Вашингтоном киевского режима", — считает Владислав Гулевич. Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik объяснил, почему президент Украины поторопился со своим заявлением.