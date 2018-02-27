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США уничтожили двух боевиков «Аш-Шабаб» при авиаударе в Сомали
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США уничтожили двух боевиков «Аш-Шабаб» при авиаударе в Сомали 

РИА Новости 27 февраля 2018
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Американские военные в ходе авиаударов в Сомали ликвидировали двух боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", сообщает африканское командование США.
Сообщается, что американские военные нанесли удары в понедельник в окрестностях населенного пункта Джилиб.
"При взаимодействии с правительством Сомали силы США нанесли авиаудары по боевикам «Аш-Шабаб»… погибли два боевика, один получил ранения", — говорится в сообщении.
США регулярно наносят удары по группировке «Аш-Шабаб», которая связана с запрещенным в РФ "Исламским государством"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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