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В США рассказали, когда введут новые санкции против России
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В США рассказали, когда введут новые санкции против России 

РИА Новости 27 февраля 2018
ГЛАВА МИНФИНА США ЗАЯВИЛ, ЧТО НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ — АГЕНТСТВО БЛУМБЕРГ
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