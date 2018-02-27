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«Крупнейшая гуманитарная катастрофа после Второй мировой войны»: Папа римский прокомментировал ситуацию с военными конфликтами
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«Крупнейшая гуманитарная катастрофа после Второй мировой войны»: Папа римский прокомментировал ситуацию с военными конфликтами 

Интересант 27 февраля 2018
К скорейшему мирному решению военных конфликтов призвал сегодня папа римский Франциск.
В ходе встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом он отметил, что в Сирии военные события не прекращаются уже семь лет, а на Украине — почти четыре года.
«Конфликт на Украине оказал влияние почти на 5 миллионов человек, из них 3,8 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Внутренних беженцев на Украине около 1,6 миллиона человек», — сказал понтифик, назвав при этом сирийский конфликт «крупнейшей гуманитарной катастрофой после Второй мировой войны».
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