«Крупнейшая гуманитарная катастрофа после Второй мировой войны»: Папа римский прокомментировал ситуацию с военными конфликтами

К скорейшему мирному решению военных конфликтов призвал сегодня папа римский Франциск

В ходе встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом он отметил, что в Сирии военные события не прекращаются уже семь лет, а на Украине — почти четыре года.

«Конфликт на Украине оказал влияние почти на 5 миллионов человек, из них 3,8 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Внутренних беженцев на Украине около 1,6 миллиона человек», — сказал понтифик, назвав при этом сирийский конфликт «крупнейшей гуманитарной катастрофой после Второй мировой войны».