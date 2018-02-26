Миротворцев ООН уличили в новых преступлениях

Миротворцев ООН уличили в массовых преступлениях на почве секса

Как следует из материалов дела, «голубые каски» злоупотребляют доверием местного населения и подвергают его сексуальной эксплуатации в обмен на защиту. Ранее подобные обвинения касались педофилии.

На данный момент под подозрением находится один полицейский отряд ООН , участники которого якобы практиковали «транзакционный секс» в лагере защиты для мирного населения в Южном Судане. Предполагается, что служители правопорядка требовали от женщин оказывать им сексуальные услуги за право доступа на территорию лагеря. В самом лагере также процветали разного рода домогательства и злоупотребления служебным положением.

Миротворческий контингент ООН уже выступил с заявлением, в котором решительно осудил подобные инциденты. «Миссия ООН в Южном Судане проявляет нулевую толерантность к сексуальной эксплуатации и домогательствам», говорится в документе.

«Это совсем нехороший рапорт, — заявил пресс-секретарь полиции Ганы Дэвид Иклу. — Мы очень разочарованы этим рапортом». «Толерантный» компонент в истории, впрочем, присутствует. Злополучный отряд укомплектован полицейскими из Ганы, что создает сложности в трактовке событий через популярную нынче призму расовой дискриминации. Пока что в разборе дела царит полное единодушие: даже служба охраны правопорядка в Гане выразила «глубокое разочарование» поведением своих сотрудников и пообещала строго наказать виновников.

Пока что отряд в полном составе (46 человек) отозван из лагеря в столицу Южного Судана, Джубу. Судя по столь радикальному решению на самых ранних стадиях расследования, сюжет и в самом деле имеет под собой основания.

Случай это далеко не единичный. В заявлении Миссии говорится о том, что других свидетельств подобного поведения не обнаружено, но сам феномен сексуальных преступлений среди миротворцев представляет собой застарелую проблему. Такие инциденты были зафиксированы в Конго, Либерии и ЦАР.

«Голубые каски» не чураются и педофилии: в прошлом году более 100 миротворцев оказались замешаны в подобном скандале в Республике Гаити.

Речь идет не только о сексуальном насилии как таковом, но и намеренном распространении болезней, включая холеру и ВИЧ.

Численность миротворческого контингента ООН в Южном Судане составляет 17000 человек.

После провозглашения независимости в стране продолжаются боевые столкновения с жертвами среди мирных жителей. Все стороны конфликта замешаны в военных преступлениях, где казни через обезглавливание или групповые изнасилования — в порядке вещей.