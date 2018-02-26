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Миротворцев ООН уличили в новых преступлениях
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Миротворцев ООН уличили в массовых преступлениях на почве секса 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Reuters
Как следует из материалов дела, «голубые каски» злоупотребляют доверием местного населения и подвергают его сексуальной эксплуатации в обмен на защиту. Ранее подобные обвинения касались педофилии.
На данный момент под подозрением находится один полицейский отряд ООН, участники которого якобы практиковали «транзакционный секс» в лагере защиты для мирного населения в Южном Судане. Предполагается, что служители правопорядка требовали от женщин оказывать им сексуальные услуги за право доступа на территорию лагеря. В самом лагере также процветали разного рода домогательства и злоупотребления служебным положением.
Миротворческий контингент ООН уже выступил с заявлением, в котором решительно осудил подобные инциденты. «Миссия ООН в Южном Судане проявляет нулевую толерантность к сексуальной эксплуатации и домогательствам», говорится в документе.
«Толерантный» компонент в истории, впрочем, присутствует. Злополучный отряд укомплектован полицейскими из Ганы, что создает сложности в трактовке событий через популярную нынче призму расовой дискриминации. Пока что в разборе дела царит полное единодушие: даже служба охраны правопорядка в Гане выразила «глубокое разочарование» поведением своих сотрудников и пообещала строго наказать виновников.
«Это совсем нехороший рапорт, — заявил пресс-секретарь полиции Ганы Дэвид Иклу. — Мы очень разочарованы этим рапортом».
Пока что отряд в полном составе (46 человек) отозван из лагеря в столицу Южного Судана, Джубу. Судя по столь радикальному решению на самых ранних стадиях расследования, сюжет и в самом деле имеет под собой основания.
Случай это далеко не единичный. В заявлении Миссии говорится о том, что других свидетельств подобного поведения не обнаружено, но сам феномен сексуальных преступлений среди миротворцев представляет собой застарелую проблему. Такие инциденты были зафиксированы в Конго, Либерии и ЦАР.
«Голубые каски» не чураются и педофилии: в прошлом году более 100 миротворцев оказались замешаны в подобном скандале в Республике Гаити.
Речь идет не только о сексуальном насилии как таковом, но и намеренном распространении болезней, включая холеру и ВИЧ.
Численность миротворческого контингента ООН в Южном Судане составляет 17000 человек.
После провозглашения независимости в стране продолжаются боевые столкновения с жертвами среди мирных жителей. Все стороны конфликта замешаны в военных преступлениях, где казни через обезглавливание или групповые изнасилования — в порядке вещей.
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