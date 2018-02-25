Ещё
Трамп призвал народ США к единству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп призвал народ США к единству 

Газета.Ru 25 февраля 2018
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что наступил момент, когда американцы должны сплотиться, несмотря на многие имеющиеся у них противоречия.
"Мы, как страна, должны объединиться, нам необходимо это сделать. Мы не должны бороться друг против друга, мы должны быть на одной стороне", — сказал Трамп.
По его словам, политический раскол страны возник еще во времена президентства Барака Обамы.
Трамп также добавил, что США нуждается в службе разведки, которая будет действовать во благо страны.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не предотвратил «российское вмешательство».
Газета.Ru: последние новости
Украина намерена порвать экономические отношения с Россией Трамп и Абэ обсудили возможные переговоры США и КНДР Глава ДНР сравнил данные СБУ о планах переворота со сценарием боевика
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России301
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США186
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео509
Люди согрешили с денисовцами дважды23
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение