Трамп призвал народ США к единству

"Мы, как страна, должны объединиться, нам необходимо это сделать. Мы не должны бороться друг против друга, мы должны быть на одной стороне", — сказал Трамп.

По его словам, политический раскол страны возник еще во времена президентства Барака Обамы

Трамп также добавил, что США нуждается в службе разведки, которая будет действовать во благо страны.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не предотвратил «российское вмешательство».