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Руководители США и прибалтийских стран проведут саммит в апреле
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Руководители США и прибалтийских стран проведут саммит в апреле 

ИА Синьхуа 23 февраля 2018
Вильнюс, 23 февраля /Синьхуа/ — По поступившей из Риги информации, прибывший в Латвию с визитом заместитель госсекретаря США Джон Салливан в четверг заявил, что руководители прибалтийских стран и президент США Дональд Трамп проведут 3 апреля встречу с Вашингтоне.
На совместной пресс-конференции по окончании переговоров с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, Дж. Салливан отметил, что Латвия и США поддерживают хорошие отношения, стороны ведут подготовку к предстоящему саммиту.
Президент Латвии Раймондc Вейонис после встречи с американским дипломатом заявил, что Латвия и США неизменно являются близкими стратегическими партнерами в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.
Напомним, что на данный момент Дж. Салливан — самый высокопоставленный чиновник администрации Д. Трампа, посетивший Латвию. —0—
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