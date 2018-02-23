Руководители США и прибалтийских стран проведут саммит в апреле

На совместной пресс-конференции по окончании переговоров с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, Дж. Салливан отметил, что Латвия и США поддерживают хорошие отношения, стороны ведут подготовку к предстоящему саммиту.

Президент Латвии Раймондc Вейонис после встречи с американским дипломатом заявил, что Латвия и США неизменно являются близкими стратегическими партнерами в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.

Напомним, что на данный момент Дж. Салливан — самый высокопоставленный чиновник администрации Д. Трампа, посетивший Латвию. —0—