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Появилось видео последствия боев в «дебальцевском котле»
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В Сети появилось видео последствия боев в «дебальцевском котле» 

РИА Новости 2 часа назад
Украинское агентство УНИАН опубликовало видео, полученное с беспилотника у города Дебальцево в феврале 2015 года.
На кадрах, снятых, по утверждению агентства, разведчиками ДНР, видны следы от разорванных снарядов и дымящиеся военная техника украинских силовиков.
Дебальцево в январе-феврале 2015 года стал эпицентром противостояния в Донбассе. Украинские силовики оказались в окружении ополченцев, при этом Киев не признавал такое положение вещей. Позднее власти Украины вынуждены были заявить о "плановом отводе частей" из города и его окрестностей.
По данным украинских военных, во время боевых действий в районе Дебальцево с 15 января по 18 февраля 2015 года более ста военнослужащих погибли, 270 были ранены.
Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал бои в районе Дебальцево переломным моментом в истории ЛНР. Освобождение города от агрессора, по его словам, объединило всех, кто был неравнодушен к судьбе Донбасса.
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