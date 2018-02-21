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В США пообещали жесткость в отношениях с Россией
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В США пообещали жесткость в отношениях с Россией 

Газета.Ru 21 февраля 2018
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге в Белом доме заявила, что Соединенные штаты продолжат жесткую политику в отношении России, сообщает РИА «Новости».
" (Президент США Дональд Трамп) был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать", — сказала Сандерс. Также она поставила под сомнения предположения журналистов о том, что политика Трампа в отношении России была мягкой.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал свое отношение к России более жестким, чем у Обамы.
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