В США пообещали жесткость в отношениях с Россией

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге в Белом доме заявила, что Соединенные штаты продолжат жесткую политику в отношении России, сообщает РИА «Новости» " (Президент США Дональд Трамп ) был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать", — сказала Сандерс. Также она поставила под сомнения предположения журналистов о том, что политика Трампа в отношении России была мягкой. Ранее сообщалось, что Трамп назвал свое отношение к России более жестким, чем у Обамы.