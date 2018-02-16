Газовое месторождение могло бы стать ценой признания Крыма

Украина может праздновать очередную победу над Россией — добыча газа на расположенном неподалеку от Крыма Одесском месторождении будет, судя по всему, остановлена. Киев добивается возвращения месторождения, ушедшего в Россию вместе с Крымом, под свой контроль. Но решение этого суда, как ни парадоксально, способно стать шагом к признанию Западом всего Крыма российским.

Украина судится в Гаагском арбитраже с Россией по поводу Одесского месторождения. Данные искового заявления конфиденциальны. Но, как выяснил РБК , претензии Киева таковы: Россия ведет там неразрешенную хозяйственную деятельность. О возврате Украине контроля над месторождением речи не идет, пишет издание со ссылкой на источник. И вот теперь Россия, по неофициальным данным, хочет остановить добычу на Одесском месторождении, чтобы формально снять претензии Киева по нему. Ведь если нет добычи — нет и предмета для спора.

Но претензии по Одесскому месторождению — лишь часть более масштабного разбирательства в третейском суде в Гааге. Оно касается морских границ Украины и российского Крыма в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. И решение по нему ожидается не раньше 2020 года. Это значит, что суд может не просто потребовать остановить добычу Крыма на Одесском месторождении, а в рамках всего иска закрепить его за Украиной.

«Если разграничение экономических зон в акватории Черного моря будет осуществлено по срединной линии, спорное месторождение окажется в зоне действия украинской юрисдикции, что позволит Украине на законных основаниях стать собственником ресурса», — говорит адвокат АБ «Деловой фарватер» Сергей Варламов. Российские чиновники, по некоторым данным, полагают, что позиции России по Одесскому месторождению слабы. Дело в том, что месторождение находится на 20 км ближе к Одессе, чем к берегу Крыма: в 130 км против 150 км (крымский поселок Черноморское).

По его мнению,

будь это месторождение более богатым и дающим большую прибыль, от него бы просто так не отказывались, даже разговоров бы таких не было, и никакой международный суд не стал бы помехой.

«У Украины не решен однозначно вопрос с морскими границами в Черном и Азовском море вокруг Крымского полуострова. Такая правовая неопределенность с границами является той самой «мутной водой», в которой могут появляться всякие юридические неожиданности», — говорит управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» Кира Гин. Однако Одесское месторождение — небольшое, особенно в масштабах России. Доказанные запасы — всего 21 млрд кубометров. Текущее потребление газа Крымом составляет 2 млрд кубометров в год, но оно уже растет и удвоится с вводом новых ТЭЦ в Крыму. Иными словами, его запасов хватает максимум на пять лет полного удовлетворения спроса со стороны крымчан (без учета новой тепловой и электрической генерации). Более того, чтобы «выжать» из этого месторождения газ, требуются серьезные инвестиции. Но инвестиции зависят в итоге от судебных решений.

Риски закрытия Одесского газового месторождения ранее уже были заложены в прогнозе социально-экономического развития региона в 2018-2020 годах. Если работы по дообустройству Одесского ГМ продолжатся, будут выполнены работы по капитальному ремонту скважин и интенсификации добычи, то Крым самостоятельно сможет добывать 1,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение следующих трех лет, начиная с 2018 года, говорится в пояснительной записке.

Если же добыча с Одесского (примерно 900 млн кубов) и Голицынского месторождений (100 млн) будет прекращена, то собственная добыча газа Крымом сократится в три раза до 0,5 млрд кубометров на 2,3 млрд рублей в год с 2018 по 2020 годы. Таков консервативный вариант развития ситуации.

Но казалось бы, пока нет решения суда по Одесскому месторождению, никто не мешает Крыму продолжать добычу газа в акватории Черного моря. Тогда зачем тогда останавливать добычу сейчас? Вероятно, для того, чтобы в случае благоприятного для Украины решения суда она не получила за счет России модернизированное газовое месторождение. Предположим — Россия сегодня вложит деньги в объект, сделает из него успешное предприятие, а суд в Гааге возьмет и отдаст его Украине. И если для России это месторождение незначительно, то Киев будет рад любому.

В итоге, если остановить добычу на Одесском месторождении уже сейчас — с июля 2018 года — то Россия получит много плюсов. Во-первых, сведет на нет один из исков Украины.

«С точки зрения предстоящего суда это выбьет у украинской стороны ряд козырных карт», — говорит Кира Гин. Во-вторых, сэкономит средства. «Учитывая малоэффективность данного месторождения, логичнее от него отказаться, чем продолжать вкладывать огромные средства в бурение подводных скважин с их незначительными запасами энергоресурсов», — говорит Сергей Варламов.

Кроме того, исчезнет риск необходимости выплачивать некую компенсацию, которую требует Украина, за ущерб, якобы образовавшийся из-за деятельности российской стороны.

Наконец, Россия может воспользоваться техникой, расположенной на месторождении, иначе. «Если Россия примет решение покинуть данное месторождение, то вся техника и все производственные мощности, задействованные на месторождении, скорее всего, будут полностью транспортированы в другое место», ­— уверен Варламов. То, что Украина начнет добывать там газ, крайне маловероятно. Ведь ей потребуется вложить большие инвестиции, причем не только в скважину и добычу, но и в транспортировку газа. Ведь инфраструктура тоже была заточена под Крым.

И самое интересное, что этот конфликт может помочь Москве в плане официального признания мировым сообществом Крыма частью России.

«С точки зрения процедуры Россия в этом деле имеет юридическую возможность перевести спор по Одесскому месторождению именно в глобальную плоскость территориальной принадлежности Крыма. Потому что Украина, используя этот конфликт, поставит судей третейского суда в Гааге перед выбором. Если они признают, что месторождение находится в украинских водах, а не в российских, то они, таким образом, могут косвенно признать Крым российской территорией, у которой есть свои морские границы», — говорит Кира Гин.