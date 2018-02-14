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В ОБСЕ призвали отменить блокаду Донбасса
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Спецпредставитель ОБСЕ призвал отменить блокаду Донбасса 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что сторонам конфликта в Донбассе следует проявить политическую волю и отменить запрет на торговлю через линию соприкосновения в Донбассе и введение внешнего управления для предприятий, находящихся под юрисдикцией Киева.
"Хочу напомнить о еще одной годовщине, которая приближается в начале марта — годовщине введения так называемого внешнего управления предприятий под украинской юрисдикцией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и запрет на торговлю через линию соприкосновения", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.
По его словам, "эти решения нанесли значительный экономический ущерб всей Украине и населению Донбасса".
"Я обращаюсь ко всем сторонам конфликта с призывом проявить реализм и политическую волю, чтобы отменить эти решения, которые отрицательно влияют на уровень жизни населения", — подчеркнул дипломат.
Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля 2017 года были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.
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