Снайпер назвал причастных к убийствам на Майдане

Грузинский снайпер назвал двух причастных к убийствам на Майдане

Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси с грузинскими снайперами, непосредственно принимавшими участие в трагических событиях на майдане. Они рассказали, что оружие и приказ открыть огонь они также получали от Пашинского.

По словам бывшего грузинского военного Кобы Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили , который сейчас возглавляет "Грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. Мамулашвили поставил задачу "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим". Как рассказал Нергадзе, на его группу было выделено 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки.

Полную версию и видео интервью с грузинскими снайперами РИА Новости опубликует 14 февраля.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты поговорили с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний грузинскому отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.