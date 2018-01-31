«Назойливая Россия»: в НАТО назвали главную мировую угрозу 

Кроме того, Столтенберг отметил, что мировой безопасности угрожают терроризм и кибератаки.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией и выступает за политический диалог, несмотря на то, что страна стала "более самоуверенной".