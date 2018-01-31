«Назойливая Россия»: в НАТО назвали главную мировую угрозу 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал основные угрозы безопасности в мире, к числу которых он отнес и Россию. Слова руководителя альянса приводит издание "Политика".
"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности за последние 25 лет", — считает генсек. К основным угрозам, помимо "назойливой России", которая, по его словам, "нарушает международные границы", он причислил нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ядерную программу КНДР.
Кроме того, Столтенберг отметил, что мировой безопасности угрожают терроризм и кибератаки.
Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией и выступает за политический диалог, несмотря на то, что страна стала "более самоуверенной".