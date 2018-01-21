Ещё
Курды подбили пять турецких танков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курды за день подбили пять турецких танков 

Lenta.ru 4 часа назад

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент пуска курдами противотанковой управляемой ракеты по турецкому танку Leopard. Ролик опубликован на YouTube-канале бойцов курдского ополчения YPG.

>> Курды попросили Россию о помощи

По данным агентства ANF News, боевая машина была подбита в районе деревни Курдо района Бильбиль сирийского города Африн в воскресенье утром.

Всего за день боев, отмечает агентство, курдам удалось уничтожить пять турецких танков в районе Африна. Так, еще два танка были подбиты в деревне Дикметаш района Синдирес и два — в окрестностях города Телль-Рифат. Именно в этом месте в настоящее время идут наиболее ожесточенные бои между YPG и турецкой армией.

Командование YPG сообщило, что в ходе боев на северо-западе Сирии были убиты четыре турецких солдата и 10 протурецких боевиков, передает РИА Новости. «В результате столкновений в разных частях региона было убито 10 членов захватнических банд, ранено 20 бандитов (члены вооруженной сирийской оппозиции). Кроме того, 4 турецких солдата оккупантов были убиты и многие ранены в столкновениях в Бильбиле», — говорится в информационном сообщении YPG.

В YPG также заявили, что в ходе столкновений в районе Джендерес погибли трое бойцов курдского ополчения.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Сирию вошли турецкие танки. Танковые подразделения Вооруженных сил Турции поддерживают наступление лояльных Анкаре вооруженных отрядов на позиции курдов в районе Африна. Отмечалось, что бронетехника продвинулась в Сирии на 3,5 километра.

Lenta.ru: последние новости
Россия прокомментировала предложение перенести переговоры по Донбассу из Минска Снайпер ДНР снял на видео точный выстрел в украинского военного Сирийцы решили выгнать американцев из страны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Первая ласточка» деокупации Донбасса
Назван виновник «поголовной» смерти порноактрис
Украинские силовики покидают Донбасс
Человечеству грозят новые мировые катаклизмы
Глоток свободы: средний класс рвется за границу
Видео
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:52
К Земле приближается гигантский астероид
Наука и техника
00:27
Украинские военные обстреляли пассажирский автобус
В мире
02:03
«Крови было очень много»: подробности трагедии в Бурятии
Происшествия Статьи
01:10
Вдова «Иванушки» осталась без наследства
Шоу-бизнес
03:45
Актер рассказал о «выигрыше» Пугачевой 1,6 млн долларов
Шоу-бизнес Рынки
00:39
Посол США почувствовал большую связь с россиянами
Политика
00:54
Нерпы и креветки поддержали ульяновских курсантов
00:31
Посол США окунулся в купель
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение