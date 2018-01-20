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Казахстан готов принять переговоры по Донбассу
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Казахстан готов принять переговоры по Донбассу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС

Казахстан готов провести в Астане переговоры по Донбассу, если стороны конфликта согласятся на это. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, комментируя по просьбе ТАСС возможный перенос зашедших в тупик переговоров по украинскому урегулированию из Минска в другое место.

Дипломат отметил, что этот вопрос обсуждался на этой неделе на встрече президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и США Дональда Трампа. По словам Умарова, эта идея "возникла потому, что минский процесс застопорился". "Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников [переговоров — прим. ТАСС]. Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе", — сказал постпред Казахстана.

На уточняющий вопрос о том, готовы ли в Астане организовать встречу по Украине, Умаров ответил, что все будет зависеть от пожелания самих участников дискуссий. "Какое бы решение ни было принято, мы с ним согласимся. Если игроки решат сделать это в Астане, то мой президент с превеликой радостью сделает это (организует встречу — прим. ТАСС). Если нет, то, опять же, пусть это будет любая столица, мы лишь хотим видеть подвижки в этом вопросе", — добавил дипломат.

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