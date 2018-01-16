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Боевики попали под российские бомбы
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Боевики попали под российские бомбы и пустили газ 

Lenta.ru 4 часа назад

В сети появилось видео, на котором запечатлена бомбардировка российскими ВКС позиций боевиков в Сирии. Ролик опубликован на YouTube.

Как отмечается в описании видео, удары были нанесены по объектам боевиков в районе населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. По данным Telegram-канала 338, российские Су-25 осуществляют рейды в этих районах уже четыре дня подряд.

Как сообщает Al-Masdar News, за последние три дня джихадисты в Идлибе дважды применили химическое оружие против наступающих войск Сирийской арабской армии. В частности, сирийские военные подверглись атаке с использованием хлора в районе города Хувейн на юге Идлиба и вблизи города Синджар. В результате нескольким солдатам потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время в Идлибе продолжаются столкновения между правительственными войсками, боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также созданной на основе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам» и рядом других исламистских группировок, которые поддерживаются Турцией.

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