Россия заявила о беспределе ЕС

В Совфеде назвали беспределом решение ЕС о финансовом взыскании за эмбарго на ввоз свинины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT намерение Евросоюза взыскать с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины.

По его словам, требование Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованно.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — сказал Джабаров.

Он добавил, что ЕС постоянно вводит экономические санкции с 2014 года, считая это нормальным, а ответные меры пытается обосновать как нарушение норм ВТО.

«А где было ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдёт так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищённости от санкционной политики нам это ничего не даёт. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объёме, вплоть до выхода из ВТО», — подчеркнул сенатор.

Как отметил Джабаров, даже в случае признания судом законности иска, Россия должна отказаться от его исполнения.

«Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признаёт этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике», — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз собирается взыскать с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины. Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитраж требование Брюсселя.