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«США никогда не были так близки к ядерной войне»
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Экс-глава штаба Пентагона: США никогда не были так близки к ядерной войне 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Соединенные Штаты "никогда не были так близки" к ядерной войне с Северной Кореей, заявил в эфире АВС бывший глава генштаба США адмирал Майк Маллен, добавив, что президент Дональд Трамп создал "невероятно опасную" атмосферу.

"Президентство Трампа невероятно дестабилизирует ситуацию и, безусловно, непредсказуемо", — заявил Маллен, который работал при администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, напоминает AFP.

"На мой взгляд, мы никогда не были так близки к ядерной войне с Северной Кореей и в регионе", — заключил Маллен.

Напомним, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в среду, что США будут продолжать оказывать давление на КНДР.

>> Трамп призвал уничтожить КНДР

Совет Безопасности ООН на прошлой неделе единогласно проголосовал за американский вариант резолюции, усиливающей санкции в отношении Пхеньяна, которая затрагивает интересы нефтяной отрасли и северокорейских рабочих за рубежом.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 29 ноября объявил, что его страна стала полноценным ядерным государством после успешного испытания нового типа баллистических ракет, которые, по его мнению, могут нанести удар по континентальной части США.

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