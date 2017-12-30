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Раскрыта новая тактика ИГ
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Раскрыта новая тактика ИГ 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Osama Sami / Associated Press

Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), действующие в Ираке, в декабре массово перешли на партизанскую тактику. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

«Не ставя целью захват территорий, они совершают нападения на трассах и в деревнях в центральной и восточной частях Ирака», — отмечают авторы.

В качестве примера Directorate 4 приводит нападение боевиков на колонну иракских силовиков в провинции Киркук. Джихадисты устроили засаду на дороге и внезапно атаковали кортеж. В результате были убиты несколько высокопоставленных военных и чиновников, а также более 20 сотрудников правоохранительных органов и бойцов армии.

29 декабря сообщалось, что исламисты захватили ряд населенных пунктов в районе городов Киркук и Хавиджа, а также продолжают атаковать позиции пешмерга (отряды курдской самообороны) южнее Киркука и Туз Хурмату. Помимо этого, поступали сведения об атаке ИГ к югу от города Самарра. Погибли как минимум 70 бойцов ополчения.

В декабре премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, как передавало РИА Новости, объявил о полной победе над «Исламским государством» на территории страны.

«Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ», — говорил глава правительства.

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