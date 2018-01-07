Боевики почувствовали угрозу и собрались

Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на основе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») собрали военный совет в связи с успешным наступлением сирийских правительственных войск на юге провинции Идлиб. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

По данным канала, террористы обсудили вопрос о перегруппировке сил. Как видно на фотографии, которую публикует Directorate 4, в совещании принял участие и главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни, который, по заявлениям Минобороны России, еще в начале октября лишился руки.

Как сообщает Al Masdar News, в воскресенье утром правительственным войскам удалось отбить у боевиков населенный пункт Синджар, откуда открывается прямая дорога к авиабазе ВВС Сирии Абу-эд-Духур, и еще четыре деревни на юго-востоке Идлиба.

Ранее в январе сообщалось, что элитные силы сухопутных войск Сирии в провинции Идлиб отбили у террористов четыре населенных пункта за четыре часа. В наступлении на позиции экстремистов приняли участие дивизия специального назначения «Силы тигра» и 4-я механизированная дивизия. Кроме того, оно сопровождалось огнем из гаубиц, помощь также оказывали реактивная артиллерия и боевая авиация.

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В октябре 2017-го Минобороны России заявило, что в результате авиаудара, нанесенного российскими ВКС, 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры» были ликвидированы, а глава группировки аль-Джуляни был серьезно ранен и находится в критическом состоянии. В ответ в группировке сообщили, что аль-Джуляни не был ранен, он находится «в хорошем состоянии» и продолжает «выполнять свои обязанности». Позже главарь «Джабхат ан-Нусры» появился в видеоролике, где дал наставления боевикам и показал, что у него на месте обе руки.