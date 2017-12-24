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В ЛНР сбили украинский беспилотник
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Военные ЛНР сбили украинский беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: ТАСС

Военнослужащие народной милиции Луганской народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, ведущий разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

«Сегодня, в 10.10, в районе населенного пункта Калиново военнослужащими Народной милиции был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ «Skaywolker», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что БПЛА вел разведку и подготовку к «корректировке огня».

Утверждается, что благодаря этому военным ЛНР удалось избежать ведения огня украинскими силовиками по территории республики.

Напомним, в Донбассе 23 декабря вступило в силу так называемое новогодне-рождественское перемирие. Сразу после этого в ДНР обвинили украинских силовиков в нарушении договоренностей по соблюдению режима прекращения огня.

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