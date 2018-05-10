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Асад: Трамп не контролирует США
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Асад: Трамп не контролирует США 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Президент Сирии Башар Асад не считает возможным проведение встречи с лидером США Дональдом Трампом. По мнению главы САР, такие переговоры вряд ли будет иметь результат.
"Я не думаю, что мы можем достичь успеха с этой администрацией​​​. Еще одна причина в том, что мы не верим, что президент Трамп контролирует (США — прим. «РГ»). Мы считаем, что реальное государство контролирует любого президента США. В этом нет ничего нового. Так всегда было в США, по крайней мере, последние 40 лет, со времен Никсона, возможно, и раньше, но сейчас все более интенсивно, и наиболее показательный случай с Трампом", — пояснил Асад в интервью греческой газете «Катимерини».
Греческий журналист напомнил Башару Асаду, что Трамп в одном из своих сообщений в Twitter назвал президента САР «животным». На этот счет, отметил сирийский лидер, стоит задаться вопросом, является ли выбранный тон и язык отражением американской культуры. «Я не думаю, что существует общество в мире, которое использует такого рода язык», — уточнил Асад.
По словам президента Сирии, подобного рода высказывания не задевают его лично. Асад воспринимает их как политик и президент страны. При этом он указал на положительный аспект существующей у Трампа манеры высказывать свои мысли. Американский президент, по словам Асада, изъясняется понятно и прозрачно.
"Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем", — подытожил глава САР.
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