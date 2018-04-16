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МИД Китая назвал удар США и союзников по Сирии безответственным
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МИД Китая назвал удар США и союзников по Сирии безответственным
РИА Новости
43 минуты назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. УДАР
США
И СОЮЗНИКОВ ПО
СИРИИ
ЯКОБЫ ИЗ-ЗА ПРИМЕНЕНИЯ ХИМОРУЖИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ —
МИД
КНР
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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