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МИД Китая назвал удар США и союзников по Сирии безответственным
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МИД Китая назвал удар США и союзников по Сирии безответственным 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. УДАР США И СОЮЗНИКОВ ПО СИРИИ ЯКОБЫ ИЗ-ЗА ПРИМЕНЕНИЯ ХИМОРУЖИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ — МИД КНР
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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