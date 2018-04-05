Меркель и Трамп обсудят торговлю и иранскую сделку

EPA/MICHAEL UKAS

Встреча состоится на фоне разногласий по поводу ядерной сделки с Ираном и торговых тарифов, которые бросают тень на трансатлантические отношения.

Визит Меркель состоится через три дня после аналогичного мероприятия с президентом Франции Эммануэлем Макроном и незадолго до истечения срока освобождения Евросоюза от импортных пошлин США на сталь и алюминий.

Двойные визиты дадут двум ведущим национальным лидерам Европейского союза возможность продвинуть идею о том, чтобы блок был поностью освобожден от тарифов на сталь и алюминий. Тарифы приостановлены для ЕС до 1 мая.

Визит Меркель в Соединенные Штаты, о котором впервые сообщило издание Bild, также состоится незадолго до крайнего срока 12 мая, который Трамп наметил для пересмотра сделки по ядерной программе Ирана.

Меркель в телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе призвала к диалогу по торговой политике между ЕС и Соединенными Штатами «с учетом основанной на правилах международной торговой системы».