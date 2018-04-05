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Меркель и Трамп обсудят торговлю и иранскую сделку
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Меркель и Трамп обсудят торговлю и иранскую сделку 

Вести Экономика 5 апреля 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Канцлер Германии Ангела Меркель 27 апреля посетит с визитом президента США Дональда Трампа, сказал высокопоставленный чиновник США.
EPA/MICHAEL UKAS
Встреча состоится на фоне разногласий по поводу ядерной сделки с Ираном и торговых тарифов, которые бросают тень на трансатлантические отношения.
Визит Меркель состоится через три дня после аналогичного мероприятия с президентом Франции Эммануэлем Макроном и незадолго до истечения срока освобождения Евросоюза от импортных пошлин США на сталь и алюминий.
Двойные визиты дадут двум ведущим национальным лидерам Европейского союза возможность продвинуть идею о том, чтобы блок был поностью освобожден от тарифов на сталь и алюминий. Тарифы приостановлены для ЕС до 1 мая.
Визит Меркель в Соединенные Штаты, о котором впервые сообщило издание Bild, также состоится незадолго до крайнего срока 12 мая, который Трамп наметил для пересмотра сделки по ядерной программе Ирана.
Меркель в телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе призвала к диалогу по торговой политике между ЕС и Соединенными Штатами «с учетом основанной на правилах международной торговой системы».
Трамп пригрозил вывести Соединенные Штаты из соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами, подписанного в 2015 году, если Франция, Великобритания и Германия не смогут пересмотреть документ к этой дате.
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