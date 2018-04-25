Ещё
Порошенко похвастался местом украинской армии в рейтинге армий Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко похвастался местом украинской армии в рейтинге армий Европы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) заняли восьмое место в рейтинге армий Европы. Об этом он написал в своем Facebook.
«ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, украинская армия — самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил государств, не входящих в НАТО», — отметил он.
15 апреля президент рассказал о победе украинских десантников в Польше и похвастался успехами армии страны. По его словам, за последние четыре года, пока Украина занималась восстановлением армии, Вооруженные силы страны превратились в одну из самых эффективных армий в Европе. Жители Украины высмеяли это утверждение, предположив, что Порошенко таким образом продемонстрировал свое чувство юмора, больше похожее на издевательство над народом.
В 2016 году Порошенко назвал ВСУ «сильнейшими в Европе», добавив, что такого показателя удалось достичь за два с половиной года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон назвал условие ухода из Сирии85
Украина взялась за российские корабли288
США объяснили взлом генконсульства РФ25
Россия провела секретные переговоры в Армении125
Рубль упал без видимых причин91
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение