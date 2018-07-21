Помпео выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Вашингтоне

По его словам, если Путин и Трамп встретятся в Вашингтоне осенью «это к лучшему».

Он также отметил, что счастлив от того, что Путин и Трамп намерены провести новую встречу.

Помпео подчеркнул, что разговоры между Россией и США «крайне важны».

Ранее Трамп заявил о подготовке ко второй встрече с Путиным.

Он также добавил, что его предыдущая встреча с Путиным оказалась плодотворной, а также назвал свои взаимоотношения с президентом России «очень хорошими».