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Помпео выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Вашингтоне
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Помпео выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Вашингтоне 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Госсекретарь США Майк Помпео надеется на то, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу в США осенью. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, если Путин и Трамп встретятся в Вашингтоне осенью «это к лучшему».
Он также отметил, что счастлив от того, что Путин и Трамп намерены провести новую встречу.
Помпео подчеркнул, что разговоры между Россией и США «крайне важны».
Ранее Трамп заявил о подготовке ко второй встрече с Путиным.
Он также добавил, что его предыдущая встреча с Путиным оказалась плодотворной, а также назвал свои взаимоотношения с президентом России «очень хорошими».
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