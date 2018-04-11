В Сирии замечены Су-34 с противокорабельными ракетами

В небе над сирийской провинцией Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим, заметили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, оснащенные противокорабельными ракетами, сообщает «Ворджорнэл» (Warjournal) в своем «Телеграмме». «В небе Латакии, где расположена российская авиабаза Хмеймим, замечены Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами Х-35В», — говорится в сообщении.

Кому именно принадлежат эти самолеты, России , или же режима Башара Асада , не известно. При этом следует отметить, что ни сирийская оппозиция, ни террористические группировки, действующие на территории Сирии , своим флотом не обладают. Таким образом, противокорабельные ракеты предназначены для сдерживания флота США и их союзников, которые действуют в регионе.

Ранее, что президент США Дональд Трамп уже отправил ударную группу ВМС США в район Ближнего Востока. Группу из семи боевых кораблей возглавляет авианосец « Гарри Трумэн » (Harry S. Truman). Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тысячи человек. Отметим, что в России заявили, что ракеты, выпущенные по Сирии, будут уничтожены вместе с источниками запуска. Мир с осторожностью наблюдает за тем, что произойдет в ближайшие дни на Ближнем Востоке. Вероятность военного столкновения основных сторон конфликта США и России — крайне высока.

Напомним, что обострение отношений между участниками сирийского конфликта началось после химической атаки на город Дума , что в Сирии, в результате которой погибли не менее 75 человек, более тысячи — пострадали. Число погибших может существенно возрасти, так как медики и волонтеры не смогли добраться до всех пораженных районов.

Президент США Дональд Трамп назвал Асада «животным» и возложил ответственность за его действия на Иран , Россию и лично президента РФ Владимира Путина . Американский президент пообещал, что виновные «заплатят высокую цену», а режим сирийского диктатора прекратит существование. Позднее Трамп пообещал принять решение об ответных действия в течение ближайших 48 часов. США, Франция , Британия и шесть непостоянных членов Совета Безопасности ООН инициировали экстренное заседание Совбеза в связи с химатакой в Думе.

Россия заблокировала предложенный США проект резолюции о немедленном гуманитарном доступе к району поражения. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон примет ответные меры в связи с химической атакой в сирийском городе Дума независимо от решения Совета Безопасности ООН.