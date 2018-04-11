В Сирии замечены Су-34 с противокорабельными ракетами 

В небе над сирийской провинцией Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим, заметили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, оснащенные противокорабельными ракетами, сообщает «Ворджорнэл» (Warjournal) в своем «Телеграмме». «В небе Латакии, где расположена российская авиабаза Хмеймим, замечены Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами Х-35В», — говорится в сообщении.
Кому именно принадлежат эти самолеты, России, или же режима Башара Асада, не известно. При этом следует отметить, что ни сирийская оппозиция, ни террористические группировки, действующие на территории Сирии, своим флотом не обладают. Таким образом, противокорабельные ракеты предназначены для сдерживания флота США и их союзников, которые действуют в регионе.
Ранее, что президент США Дональд Трамп уже отправил ударную группу ВМС США в район Ближнего Востока. Группу из семи боевых кораблей возглавляет авианосец «Гарри Трумэн» (Harry S. Truman). Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тысячи человек. Отметим, что в России заявили, что ракеты, выпущенные по Сирии, будут уничтожены вместе с источниками запуска. Мир с осторожностью наблюдает за тем, что произойдет в ближайшие дни на Ближнем Востоке. Вероятность военного столкновения основных сторон конфликта США и России — крайне высока.
Напомним, что обострение отношений между участниками сирийского конфликта началось после химической атаки на город Дума, что в Сирии, в результате которой погибли не менее 75 человек, более тысячи — пострадали. Число погибших может существенно возрасти, так как медики и волонтеры не смогли добраться до всех пораженных районов.
Президент США Дональд Трамп назвал Асада «животным» и возложил ответственность за его действия на Иран, Россию и лично президента РФ Владимира Путина. Американский президент пообещал, что виновные «заплатят высокую цену», а режим сирийского диктатора прекратит существование. Позднее Трамп пообещал принять решение об ответных действия в течение ближайших 48 часов. США, Франция, Британия и шесть непостоянных членов Совета Безопасности ООН инициировали экстренное заседание Совбеза в связи с химатакой в Думе.
Россия заблокировала предложенный США проект резолюции о немедленном гуманитарном доступе к району поражения. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон примет ответные меры в связи с химической атакой в сирийском городе Дума независимо от решения Совета Безопасности ООН.
Россия, в свою очередь, предупредила по военным каналам США о вероятных последствиях ответа на химатаку в Сирии. Москва угрожает Вашингтону «серьезными последствиями», в случае, если последний решится применить силу в Сирии. В Белом доме рассматривают варианты ответа на химическую атаку военных Башара Асада против гражданского населения в сирийском городе Дума. Участники совещания сошлись на мнении, что только более мощный, чем прошлогодний удар, может стать сдерживающим фактором от дальнейшего использования химического оружия.