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Песков: США заставляют Европу перейти на их газ
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Песков: США заставляют Европу перейти на их газ 

News.ru 6 часов назад
Фото: ГТРК Кубань
Власти Соединённых штатов пытаются заставить Европу покупать американский сжиженный газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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