Ещё
Суд Греции приговорил украинского моряка к 70 годам тюрьмы за перевозку беженцев из Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Греции приговорил украинского моряка к 70 годам тюрьмы за перевозку беженцев из Сирии 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Украинский моряк Анатолий Черкасский получил в Греции 70-летний тюремный срок за перевозку нелегальных беженцев из Сирии.
По словам украинца, до решения суда он был уверен, что его освободят. «Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила», — заявил моряк.
Однако через две недели он узнал о приговоре — 70-летнем сроке заключения. «Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое. Получается, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое», — подчеркнул осужденный.
Черкасский был арестован за то, что на греческом корабле, где он работал помощником капитана, оказались нелегальные беженцы из Сирии. Украинец уверял, что не знал о них. В 2015 году он был осужден греческим судом на 204 года, адвокаты подали апелляцию на приговор.
По словам начальника управления консульского обеспечения МИД Украины Василия Кирилича, «о случае Черкасского можно будет предметно говорить после его изучения». Он также сообщил, что в греческих тюрьмах по состоянию на март находились 148 украинцев.
По информации «Вестей», украинские моряки становятся жертвами афер с трудоустройством, когда их набирают для перевозки туристов, а в итоге ими оказываются нелегалы. В итоге моряки попадают в тюрьмы, получив длительные сроки наказания — до 200-300 лет заключения.
ТАСС: последние новости
Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет "Ъ": Хантсман направил в МИД РФ предупреждение о новых санкциях США Постпред Франции при ООН: Россия должна принудить Дамаск к переговорам
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты обрадовали россиян105
В Германии столкнулись два самолёта5
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт50
Китай бросил вызов США252
«Оттеснить Россию и сместить Асада»265
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение