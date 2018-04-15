Суд Греции приговорил украинского моряка к 70 годам тюрьмы за перевозку беженцев из Сирии

КИЕВ, 15 апреля. / ТАСС /. Украинский моряк Анатолий Черкасский получил в Греции 70-летний тюремный срок за перевозку нелегальных беженцев из Сирии

По словам украинца, до решения суда он был уверен, что его освободят. «Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила», — заявил моряк.

Однако через две недели он узнал о приговоре — 70-летнем сроке заключения. «Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое. Получается, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое», — подчеркнул осужденный.

Черкасский был арестован за то, что на греческом корабле, где он работал помощником капитана, оказались нелегальные беженцы из Сирии. Украинец уверял, что не знал о них. В 2015 году он был осужден греческим судом на 204 года, адвокаты подали апелляцию на приговор.

По словам начальника управления консульского обеспечения МИД Украины Василия Кирилича, «о случае Черкасского можно будет предметно говорить после его изучения». Он также сообщил, что в греческих тюрьмах по состоянию на март находились 148 украинцев.

По информации «Вестей», украинские моряки становятся жертвами афер с трудоустройством, когда их набирают для перевозки туристов, а в итоге ими оказываются нелегалы. В итоге моряки попадают в тюрьмы, получив длительные сроки наказания — до 200-300 лет заключения.