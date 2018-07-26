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Глава ЕК подарил Трампу фотографию военного кладбища
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Глава ЕК подарил Трампу фотографию военного кладбища 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер после торговых переговоров с американским президентом Дональдом Трампом подарил ему фотографию военного кладбища в Люксембурге. Об этом сообщается на сайте ЕК.
По словам Юнкера, на фотоснимке изображено военное кладбище в Люксембурге, где похоронен генерал США Джордж Паттон, который, в частности, командовал войсками союзников при высадке в Нормандию во время Второй мировой войны. Паттон погиб в автокатастрофе за день до возвращения в США после окончания войны.
"Дорогой Дональд, давайте вспомним нашу общую историю", — написано на обороте снимка.
Ранее сообщалось, что США и ЕС договорились не вводить новые пошлины во время переговоров. Позднее Трамп написал в своем твиттере, что на переговорах с Юнкером произошел «прорыв».
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