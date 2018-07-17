Трамп заявил, что «злые демократы» не примут предложение Путина по «российскому делу»

По словам Трампа, он удивился, узнав о наличии между Россией США соглашения о совместной работе.

"Я был очень удивлен этим, у них есть договоренности, согласно которым они (Россия. — Газета.Ru ) могут работать с США", — сказал Трамп.

Он добавил, что работники российской прокуратуры могли бы заняться расследованием, а команда Роберта Мюллера могла бы к ним присоединиться.

"Но это вряд ли случится. 13 злых демократов? Думаете, они пойдут на такое? Я так не считаю", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что ведущий «дело о России» офис Мюллера отказался комментировать предложение Путина.