Трамп заявил, что «злые демократы» не примут предложение Путина по «российскому делу» 

Американский президент Дональд Трамп сказал, что ведущий «российское дело» спецпрокурор Роберт Мюллер не примет предложение президента России о помощи в расследовании. Об этом политик высказался в интервью телеканалу Fox News.
"Я был очень удивлен этим, у них есть договоренности, согласно которым они (Россия. — Газета.Ru) могут работать с США", — сказал Трамп.
Он добавил, что работники российской прокуратуры могли бы заняться расследованием, а команда Роберта Мюллера могла бы к ним присоединиться.
"Но это вряд ли случится. 13 злых демократов? Думаете, они пойдут на такое? Я так не считаю", — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что ведущий «дело о России» офис Мюллера отказался комментировать предложение Путина.