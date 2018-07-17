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Трамп заявил, что «злые демократы» не примут предложение Путина по «российскому делу»
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Трамп заявил, что «злые демократы» не примут предложение Путина по «российскому делу» 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Американский президент Дональд Трамп сказал, что ведущий «российское дело» спецпрокурор Роберт Мюллер не примет предложение президента России о помощи в расследовании. Об этом политик высказался в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, он удивился, узнав о наличии между Россией и США соглашения о совместной работе.
"Я был очень удивлен этим, у них есть договоренности, согласно которым они (Россия. — Газета.Ru) могут работать с США", — сказал Трамп.
Он добавил, что работники российской прокуратуры могли бы заняться расследованием, а команда Роберта Мюллера могла бы к ним присоединиться.
"Но это вряд ли случится. 13 злых демократов? Думаете, они пойдут на такое? Я так не считаю", — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что ведущий «дело о России» офис Мюллера отказался комментировать предложение Путина.
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