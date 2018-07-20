Трамп пытается заключить хорошую «сделку» с Россией

Первая полноформатная встреча президентов РФ и США состоялась 16 июля в Хельсинки . По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Некоторые дураки из СМИ говорили, почему я не встал там, не посмотрел ему (президенту РФ — ред.) в лицо, не подошел и не накричал на него? Я сказал, эти люди сумасшедшие? Я хочу заключить сделку, так нельзя делать", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

"У нас с Россией много лет были плохие отношения. Может, ничего нельзя с этим поделать, это очень возможно. Но я не такой, как другие президенты. Я заключаю сделки, я делаю это всю мою жизнь, я хорош в этом. Я заключаю отличные сделки", — заявил Трамп.