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Трамп пытается заключить хорошую «сделку» с Россией
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Трамп пытается заключить хорошую «сделку» с Россией 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается улучшить отношения с Россией и заключить хорошую «сделку», так он отличается от других президентов США.
Первая полноформатная встреча президентов РФ и США состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
"Некоторые дураки из СМИ говорили, почему я не встал там, не посмотрел ему (президенту РФ — ред.) в лицо, не подошел и не накричал на него? Я сказал, эти люди сумасшедшие? Я хочу заключить сделку, так нельзя делать", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
"У нас с Россией много лет были плохие отношения. Может, ничего нельзя с этим поделать, это очень возможно. Но я не такой, как другие президенты. Я заключаю сделки, я делаю это всю мою жизнь, я хорош в этом. Я заключаю отличные сделки", — заявил Трамп.
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