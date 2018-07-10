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Иванка Трамп продолжает отшивать одежду в КНР, несмотря на торговую войну
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Иванка Трамп продолжает отшивать одежду в КНР, несмотря на торговую войну 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: ИноСМИ
Дочь президента США Иванка Трамп продолжает выпускать одежду и обувь собственной разработки в Китае, несмотря на то, что торговая война между Вашингтоном и Пекином в самом разгаре, а несколько дней назад Трамп ввел по отношению к китайской продукции — от автомобильных частей до лекарств — пошлины общим объемом в 34 миллиарда долларов. Но товаров, выпускаемых компанией Иванки Трамп, ограничения не коснулись, они по-прежнему свободно поставляются в США.
Об этом пишет американская газета Huffington Post. Между тем эксперты отмечают, что, несмотря на заявления Белого дома, что ограничения не нанесут вреда американскому населению, многие в США уже испытывают определенные неудобства от торговой войны, поскольку из КНР в Америку приходит порядка 35% всей импортируемой одежды и 72% обуви.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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