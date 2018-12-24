Трамп рассказал об обещании Эрдогана искоренить остатки ИГ* в Сирии

"Президент Турции Эрдоган отчетливо дал мне понять, что он искоренит то, что осталось от ИГИЛ* в Сирии…Он — человек, который может это сделать, и более того, Турция находится по соседству. Наши войска возвращаются домой!", — написал глава США в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что в воскресенье "долго и продуктивно" говорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о Сирии и торговле.

Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.