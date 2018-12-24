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Трамп рассказал об обещании Эрдогана искоренить остатки ИГ* в Сирии 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что искоренит остатки "Исламского государства"* в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
"Президент Турции Эрдоган отчетливо дал мне понять, что он искоренит то, что осталось от ИГИЛ* в Сирии…Он — человек, который может это сделать, и более того, Турция находится по соседству. Наши войска возвращаются домой!", — написал глава США в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что в воскресенье "долго и продуктивно" говорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о Сирии и торговле.
Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Конфликты , Ближний Восток , В мире , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Исламское государство , Администрация США , Сирия , Турция
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