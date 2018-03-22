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Гройсман: Украина отвязалась от российской зависимости
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Гройсман: Украина отвязалась от российской зависимости 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в твиттере прокомментировал прекращение действия программы экономического сотрудничества с Россией.
"Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости", — написал Гройсман.
Он также добавил, что именно Россия сделала неприемлемые шаги, якобы развязав конфликт в Донбассе и оказывая экономическое давление на Украину.
Ранее сообщалось, что правительство Украина приняло решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 года.
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