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Пентагон заявил, что США продолжит борьбу с ИГ* в Сирии
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Пентагон заявил, что США продолжит борьбу с ИГ* в Сирии
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
Фото:
planet-today.ru
РИА НОВОСТИ
.
ПЕНТАГОН
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЦЕЛИ
США
В
СИРИИ
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ — ЭТО БОРЬБА С ИГ*
* Террористическая организация, запрещенная в
России
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