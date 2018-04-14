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Пентагон заявил, что США продолжит борьбу с ИГ* в Сирии
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Пентагон заявил, что США продолжит борьбу с ИГ* в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: planet-today.ru
РИА НОВОСТИ. ПЕНТАГОН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЦЕЛИ США В СИРИИ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ — ЭТО БОРЬБА С ИГ*
* Террористическая организация, запрещенная в России
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