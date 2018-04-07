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Названы возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына
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Названы возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
США и КНДР проводят секретные переговоры о подготовке встречи между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в американской администрации.
Переговоры курирует ​директор ЦРУ Майк Помпео. Сообщается, что представители разведслужб уже встречались в третьей стране. Директору ЦРУ также предстоит провести переговоры со своим коллегой из Северной Кореи — главой Генерального разведывательного бюро.
Однако место предстоящей встречи лидеров пока не определено. Северокорейцы настаивают на проведении саммита в своей столице — Пхеньяне. Другим возможным местом встречи называется столица Монголии Улан-Батор. «Когда место встречи будет определено, будет назначена дата и повестка встречена будет обсуждаться более предметно», — передает CNN.
В конце марта Ким Чен Ын ​​посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Северокорейский лидер заверил, что готов к диалогу с США и последовательно выступает за денуклеаризацию полуострова.
Первые сообщения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына появились в начале марта. Тогда южнокорейский чиновник передал президенту США послание от лидера КНДР, в котором содержалось в том числе предложение провести совместную встречу. Белый дом приглашение принял.
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