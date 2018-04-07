Названы возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына

Переговоры курирует ​директор ЦРУ Майк Помпео. Сообщается, что представители разведслужб уже встречались в третьей стране. Директору ЦРУ также предстоит провести переговоры со своим коллегой из Северной Кореи — главой Генерального разведывательного бюро.

Однако место предстоящей встречи лидеров пока не определено. Северокорейцы настаивают на проведении саммита в своей столице — Пхеньяне . Другим возможным местом встречи называется столица Монголии Улан-Батор . «Когда место встречи будет определено, будет назначена дата и повестка встречена будет обсуждаться более предметно», — передает CNN.

В конце марта Ким Чен Ын ​​посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином . Северокорейский лидер заверил, что готов к диалогу с США и последовательно выступает за денуклеаризацию полуострова.

Первые сообщения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына появились в начале марта. Тогда южнокорейский чиновник передал президенту США послание от лидера КНДР, в котором содержалось в том числе предложение провести совместную встречу. Белый дом приглашение принял.