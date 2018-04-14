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Макрон в разговоре с Трампом и Мэй отметил отличную координацию сил при ударе по Сирии
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Макрон в разговоре с Трампом и Мэй отметил отличную координацию сил при ударе по Сирии 

ТАСС 14 апреля 2018
ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в котором отметил отличную координацию вооруженных сил трех стран при ударе, нанесенном в субботу ночью по Сирии. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам беседы трех лидеров.
Франция считает, что после состоявшихся в ночь на субботу ракетных ударов трех западных держав по Сирии, инициатива по дальнейшему урегулированию конфликта в этой стране должна перейти к Совету Безопасности ООН, отметил Макрон.
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