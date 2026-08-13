Жители российского города устроили заплыв на сапбордах по затопленной набережной

Жители Хабаровска устроили заплыв на сапбордах по затопленной набережной. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, уровень воды в Амуре в районе города поднялся практически до пяти метров. В результате некоторые жители решили прокатиться по затопленной части набережной на сапбордах. На записи, снятой одним из местных жителей, можно увидеть, что мужчина, решивший устроить заплыв, вооружился двусторонним веслом.

На фоне паводка в Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее жители Хабаровска устраивали заплыв по затопленной набережной.