Популярное YouTube-шоу «This is Хорошо» закроется.

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Об этом в видео, доступном на видеохостинге, сообщил его создатель, известный российский блогер Стас Давыдов.

«Все, ушла эпоха. Обзоры "This is Хорошо", скорее всего, будут постепенно исчезать с YouTube», — заявил Давыдов.

Блогер рассказал, что несколько компаний, в частности, американское агентство ViralHog, выкупили права на вирусные видео. Из-за этого создателям «This is Хорошо» пришлось удалить более 200 роликов с канала. Кроме того, добавил Давыдов, из-за этих компаний канал лишали монетизации.