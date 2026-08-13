Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал неожиданный плюс негативных комментариев. Его слова приводит Ura.ru.

Лебедев заявил, что считает хейтеров полезными людьми.

«Как любая форма биоразнообразия, комментаторы с негативным мнением очень нужны, потому что в конечном итоге это тот же самый полезный и плодородный слой: гумус, перегной. Неважно, как мы к ним относимся, но самое важное, что из них потом все остальное растет», — объяснил он.

Дизайнер также посоветовал блогерам не блокировать хейтеров, потому что, по его словам, это распугивает аудиторию.

«Надо понимать, что комментарии под любым контентом в интернете — это не совсем настоящее мнение людей. Людям скорее важно иметь возможность высказаться», — уточнил он.

Ранее Лебедев раскритиковал Израиль. Блогер отметил, что в этой стране «чудовищное примерно все — начиная от климата и заканчивая ценами».

Перед этим Лебедев пожаловался на унизительные стереотипы о России в США. Дизайнер выразил мнение, что россиянам нужно требовать к себе уважения на международной арене.