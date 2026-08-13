Прах Дмитрия Поднозова не станут предавать земле

Прах основателя и художественного руководителя Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», актера Дмитрия Поднозова развеют над Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких артиста.

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Люди из окружения Поднозова подтвердили, что его не станут предавать земле.

«Прах Дмитрия Владимировича развеют над Россией, на островах», — сказали близкие, не раскрыв точной локации.

В декабре 2025 года у Поднозова обнаружили рак легкого с метастазами в головной мозг. Его не стало 20 июля. Поднозов известен не только выдающимися театральными ролями, но и участием в сериалах «Чернобыль», «Тайны следствия», «Мажор» и многих других.