Директором Театра сатиры стала Екатерина Сироткина

Екатерина Сироткина, занимавшая должность заместителя директора Московского академического театра сатиры, возглавила учреждение.

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Об этом сообщили в Департаменте культуры столицы.

— Екатерина Сироткина назначена на должность директора Московского академического театра сатиры, — говорится в сообщении департамента в мессенджере МАКС.

В Московском академическом театре сатиры в связи с открытием 103-го сезона планируется проведение ряда мероприятий. В пятницу, 14 августа, состоится показ премьерного спектакля «Физики» по пьесе Фридриха Дюрренматта, а также торжественное поздравление ведущего артиста труппы, народного артиста России Юрия Васильева с 50-летием служения Театру сатиры. В зрительском фойе откроется выставка, посвященная творческому пути артиста.

Представители Российского института театрального искусства (ГИТИС) заявили о том, что ничего не знают о возможных кандидатурах на пост нового ректора. Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что эту должность якобы может занять художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков или народный артист России Дмитрий Певцов.