Появилась экзотическая версия возможного местонахождения Усольцевых

Появилась необычная версия возможного местонахождения пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. Ее озвучил подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников в интервью News.ru.

Иванников, комментируя версию о возможном бегстве семьи в США, заявил о том, что на Западе существует система помощи иностранным разведчикам, которых необходимо скрыть. Таким людям, отмечают журналисты, могут оформлять поддельные документы, а также менять внешность с помощью пластических операций.

По версии Иванникова, наиболее значимых агентов могут размещать на военных базах, если они планируют продолжать активную деятельность. Подполковник отметил, что если рассматривать версию о том, что Усольцевы сбежали в США, то их могут прятать в Форт-Брэгге (крупном военном гарнизоне в Северной Каролине, где расположен главный штаб командования спецоперациями армии США).

Сергей и Ирины Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в сентябре прошлого года во время похода по Кутурчинскому белогорью, в СК РФ приоритетными версиями исчезновения семьи называют несчастный случай и возможный криминал.

Ранее охотник допустил, что Усольцевы могли погибнуть в разных местах тайги.